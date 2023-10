Efectul Messi în MLS! Inter Miami a anunțat prețurile abonamentelor pentru sezonul viitor, iar sumele sunt uriașe

Liber de contract, campionul mondial a fost asociat cu o revenire la FC Barcelona, club la care a fost legitimat de la 13 la 34 de ani. Numai că, jucătorul a preferat o nouă provocare și a ales Inter Miami.

În cele 12 partide jucate înainte de accidentare, argentinianul a marcat 11 goluri și a oferit 5 pase decisive, iar echipa nu a pierdut niciun meci cu el pe teren, câștigând și primul trofeu din istorie, Leagues Cup.

Accidentat și, probabil, indisponibil pentru următoarele meciuri din MLS, multiplul câștigător al Balonului de Aur generează câștiguri imense pentru club.

Inter Miami a anunțat prețul abonamentelor pentru sezonul viitor, toate fiind și de două ori mai scumpe decât în 2020.

În zona standard a stadionului, un abonament clasic costă 826 euro, cel mai scump ajungând până la 2600 de euro, adică cu 104% mai mult decât în 2020.

Și la zona premium, situația e asemănătoare, prețul ajungând la 4200 de euro, o lojă fiind 43.800 euro, cu 100% mai mult decât în 2020.

INTER MIAMI SEASON TICKET PRICES FOR 2024

Many prices have more than quadrupled. And the cheapest pass ($867) is more expensive than 90% of the cheapest season tickets for Premier League clubs pic.twitter.com/e7m1WUKU67