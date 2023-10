Scenariu negru pentru Lionel Messi: "Probabil nu va mai juca în acest sezon"

Messi a suferit o accidentare la meciul Argentina - Ecuador 1-0, disputat pe 8 septembrie, în preliminariile CM 2026. Sud-americanul a revenit ulterior la echipa de club, iar după două meciuri ratate a fost titular contra lui Toronto (4-0), partidă în care a cerut schimbare în minutul 37, după ce nu a mai putut continua din cauza problemelor medicale.

De la acel moment, Messi a ratat partidele cu Orlanda (1-1) și New York City (1-1), iar jurnalistul local Caden DeLisa susține că argentinianul riscă să rateze meciurile rămase din acest sezon.

"O sursă indică faptul că Lionel Messi a suferit o ruptură musculară de doi centimetri, care a fost confirmată de RMN, astfel că probabil nu va mai putea juca în acest sezon.

Messi s-a accidentat în meciul cu Ecuador, iar ea s-a agravat la partida cu Toronto.

Cu toate acesta, este cu siguranță posibil ca Messi să poată juca dacă clubul consideră că este suficient de pregătit și trebuie să apară într-un meci în care echipa trebuie neapărat să câștige", a transmis Caden DeLisa.

Informația nu este confirmată, cel puțin momentan, de Inter Miami.

SCOOP: a source indicated that Lionel Messi sustained a 2 cm hamstring tear, confirmed via MRI, likely shutting him down for the remainder of the MLS season.

The injury was picked up during Argentina’s WCQ match against Ecuador before being reaggravated against Toronto.