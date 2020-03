Ultima ora | Jucatorii lui Arsenal au intrat in carantina! Ce se intampla cu partida dintre "tunari" si Manchester City

Coronavirusul a cauzat pobleme mari si in Anglia.

Jucatorii lui Arsenal au fost bagati in carantina, anunta The Sun. Decizia vine dupa ce patronul lui Olympiakos a anuntat ca a fost infectat cu coronavirus. Acesta a intrat in contact cu "tunarii" dupa meciul dintre formatia greaca si Arsenal din saisprezecimile Europa League. Omul de afaceri a vizitat vestiarele si birourile de pe Emirates.

Astfel, partida dintre Manchester City si Arsenal, care ar fi trebuit sa aiba loc miercuri, a fost amanata. Este primul meci din Premier League la care se ia aceasta masura. Conducerea campionatului a oferit un comunicat referitor la aceasta situatie:

"In urma sfaturilor medicilor, Arsenal si Manchester City considera necesara amanarea meciului. Conducerea Premier League a fost de acord ca partida sa fie amanata."

Oficialii lui Arsenal au declarat ca jucatorii urmeaza sfaturile autoritatilor:

"Jucatorii vor ramane acasa pentru o perioada de 14 zile. 4 membri ai stafului, care au intrat in contact cu domnul Marinakis pe durata meciului vor ramane de asemenea acasa pentru aceeasi durata de timp. Intelegem dezamagirea suporterilor, in special a celor care au venit din Manchester pentru acest meci", a fost comunicatul clubului.

Pe de alta parte, meciul dintre Wolves si Olympiakos de joi nu va fi amanat, insa se va disputa cu portile inchise.