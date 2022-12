Dezvăluirile jucătorului dat afară de Gigi Becali după ce ar fi dus femei în cantonamentul echipei: „El nu voia să plec!” 

Fotbalistul algerian a atras atenția roș-albaștrilor după prestațiile bune avute la Oțelul și a reușit să își facă loc rapid în echipa lui Gigi Becali. Fotbalistul avea însă să petreacă doar un an la FCSB, fiind ulterior cedat sub formă de împrumut la Al Sadd și cumpărat definitiv, în schimbul a un milion de euro apoi.

Hamroun a plecat cu scandal de la FCSB, fiind acuzat de Gigi Becali că a adus femei în cantonamentul echipei, dar și că a fugit în Elveția pentru a-și negocia transferul.

Dezvăluirile lui Jugurtha Hamroun după plecarea de la FCSB

În prezent jucător la Al-Markhiya, echipă din Qatar, Hamroun a vorbit recent despre plecarea de la FCSB, prezentându-și varianta legată de presupusul scandal.

„S-a înțeles greșit. La Steaua (n.r. FCSB), orice făceai, totul apărea în media. Dacă ai fi băut un pahar de suc de portocale, a doua zi ai fi văzut în presă că erai sub influența alcoolului. A fost un moment amplificat. Nu m-a afectat, m-am concentrat pe fotbal. Pentru mine, a fost ceva nou să fiu într-un oraș așa mare, în București, capitala țării. La început, bineînțeles, încercam să mă bucur de oraș, să ies, să întâlnesc fete. Totuși, mi-am concentrat energiile pe obiectivele mele și cred că am terminat un sezon foarte bun la Steaua. Am învățat din greșeli pentru că, evident, nu am făcut totul perfect.

Gigi Becali nu voia să plec. Mai aveam doi ani contract. Pe de altă parte, am primit o ofertă foarte bună, pe care n-aș fi putut s-o refuz, de la Al Sadd, de aici, din Qatar. Bineînțeles că nu am vrut să ratez această oportunitate. Becali ar fi vrut să mă vândă în Europa, la un club mare. Deci, eram oarecum într-un conflict de interese. În interior, lucrurile nu au fost însă cum le-a prezentat media. Când vorbești față-n față cu Becali, e o persoană cumsecade, se poartă frumos. Are greșelile lui, când vorbește în presă, de exemplu. Dar ne-am rezolvat problema. La momentul respectiv, ne calificasem în grupele Europa League, deci n-am plecat ca un hoț. Am câștigat Cupa Ligii, când am marcat golul decisiv în finală, ne-am calificat în grupele Europa League. Mi-am făcut treaba. Trebuia să dau pagina și să încep un alt capitol”, a declarat Hamroun conform playsport.

44 de meciuri a jucat pentru FCSB, având 11 goluri marcate și 7 assist-uri.

Ce spunea Gigi Becali după gafa lui Hamroun

„Ce a făcut Hamroun nu s-a întâmplat niciodată. O asemenea sfidare și obrăznicie. Nu a vrut să se ducă în cantonament, i-am spus lui MM să-i arate contractul, doar atâta. I-am spus să facă ce vrea. Nu ne jucăm aici!

Trebuie să respecte contractul! Hamroun a adus o gagică în cantonament. Ce ar fi dacă ar aduce toți jucătorii gagici în camere? A băgat-o pe geam, nu știu. El pleacă când vrea, ia gagici când vrea, am avut tot felul de jucători, dar ca ăsta...

Va sta manechin în tribună! Pe ăsta îl ţin până îl distrug. Ştiţi ce a făcut după ce l-am descoperit în cameră cu fata aia? A început să plângă, să nu afle tatăl lui”, a spus Gigi Becali, în 2016.