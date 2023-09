Inter Miami a jucat în MLS cu Toronto FC, impunându-se cu scorul de 4-0, însă lucrurile nu stau foarte bine pentru formația antrenată de Gerardo Martino.

În minutele 35 și 37, tehnicianul argentinian a fost nevoit să facă o dublă schimbare, starurile echipei ieșind accidentate de pe teren.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, cei doi fotbaliști se confruntă cu probleme musculare, iar pentru următoarea partidă din MLS, cu Orlando City SC nu vor face parte din lot.

"Vedem de la o zi la alta, vom aștepta rapoartele medicale, vor fi monitorizați și vom lua deciziile potrivite. Cu siguranță, nu vor fi disponibili pentru meciul de duminică (n.r. - cu Orlando City.

În ceea ce îl privește pe Messi, este o recidivă la o accidentare mai veche care îl deranjează", a declarat Gerardo Martino.

????Both Messi and Alba look visibly frustrated to come off the pitch!!! Alba seems to be holding his hamstring and Messi too seems to have some problem!#Messi #MLS #MIAvTOR #Intermiamicf #TFCLivepic.twitter.com/oHGrttPtoU