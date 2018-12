Destinatie SURPRIZA pentru Mircea Lucescu! Unde ar putea antrena din 2019: "Este randul lui sa vina aici!"

Mircea Lucescu este, in prezent, selectionerul Turciei, insa postul lui e in pericol.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

Turcia nu a stralucit sub comanda lui Mircea Lucescu, astfel ca e in pericol sa fie dat afara.

Lucescu a ajuns pe banca selectionatei turce in august 2017, insa rezultatele obtinute sunt mult sub asteptari. Turcia are doar doua victorii in meciurile oficiale din ultimele 14 luni, a ratat calificarea la Cupa Mondiala din 2018 si a retrogradat in Liga C din Nations League.

Acum, antrenorul roman ajuns la 73 de ani are o oferta din China, pe care se gandeste sa o accepte, scrie Kaixian.

Chinezii nu scriu care este echipa care-l vrea pe Lucescu, insa afirma ca romanul vrea sa accepte provocarea.

"Fotbalul chinez s-a dezvoltat rapid in ultimii ani, in Super League au ajuns antrenori faimosi. Acum este randul lui Mircea Lucescu sa vrea sa ajunga aici", scriu cei de la Kaixian.