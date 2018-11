BREAKING NEWS! Turcii anunta ca Mircea Lucescu REVINE in Romania! Ce functie va ocupa

Presa turca anunta ca Mircea Lucescu e aproape de o despartire de nationala Turciei.

Cu rezultate slabe de la preluarea echipei, Lucescu se pregateste sa isi piarda postul de selectioner al nationalei Turciei.

Potrivit cotidianului Sabah, Lucescu va fi consilier in cadrul FRF si ar fi inceput deja munca. Lucescu a fost invitat de mai multe ori la actiunile nationalei de Razvan Burleanu in mandatul sau, insa l-a sustinut pe Ionut Lupescu la alegerile FRF de anul acesta.

Lucescu are doar doua victorii cu nationala Turciei in ultimele 14 luni, iar echipa a retrogradat din Liga C a Nations League.

Lucescu a antrenat-o pe Zenit inainte de a prelua nationala Turciei, insa nici acolo nu a avut rezultatele asteptate. Mircea Lucescu a condus-o cu succes pe Sahtior intre 2004 si 2016.