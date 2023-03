Dele Alli, din rău în mai rău! Ce decizie a luat Beșiktaș în cazul fostului star din Premier League

Fosta senzație a fotbalului englez nu a dat randamentul așteptat la Tottenham, unde a fost ”pe val” înainte ca Jose Mourinho să preia echipa.

A ajuns la Everton, gratis, iar acum un an a fost împrumutat la Beșiktaș, în Turcia, unde nu a primit foarte multe șanse. A strâns 17 meciuri, majoritatea din postura de rezervă. Acum, Beșiktaș i-a decis viitorul englezului. În contractul cu Everton, turcii au o clauză de cumpărare definitivă pe care, potrivit jurnalistului Nicolo Schira, nu o vor activa.

Astfel, mijlocașul se va întoarce la Everton la finele acestui sezon, iar ”caramelele” vor decide ce se va întâmpla în continuare cu internaționalul englez. Oricum, Dele Alli va intra, din vară, în ultimul an de contract cu clubul său.

