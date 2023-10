Da'vian Kimbrough a debutat la doar 13 ani în fotbalul profesionist, mai exact în USL Championship, echivalentul ligii a doua din SUA, sub MLS.

Puștiul a intrat în minutul 87 al întâlnirii Sacramento Republic - Las Vegas Lights FC 2-0.

13-year-old Da'vian Kimbrough steps on the pitch to make his professional debut for @SacRepublicFC! pic.twitter.com/ElVrbMzsim