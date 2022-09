Christopher Atherton, în vârstă de 13 ani şi 329 de zile, a devenit cel mai tânăr fotbalist britanic care a debutat la profesionişti, marţi seară, la un meci din Cupa Ligii Nord-irlandeze, informează L’Equipe, publicație preluată de news.ro.

Atherton a evoluat pentru echipa sa, Glenavon, în partida cu Dollingstown, scor 6-0. El chiar a fost autorul unei pase decisive la al şaselea gol al echipei sale, la prima atingere a balonului!

Precedentul record, de 14 ani şi 323 de zile, data tocmai din 9 septembrie 1980, când Eamon Collins a jucat pentru prima dată pentru Blackpool, în liga a treia din Anglia.

Glenavon FC este o echipă nord-irlandeză obișnuită cu cupele europene și cu trei titluri de campioană în palmares.

Glenavon's Christopher Atherton has become the youngest senior footballer in the UK ever at 13 years and 329 days old ???? pic.twitter.com/dmtKNoFD7j