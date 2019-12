DE ASTA IUBIM FOTBALUL! Clipul care te va face sa plangi de emotie! Ce i s-a intamplat lui Callejon la ultimul meci

Juanmi Callejon, fratele geaman al lui Jose de la Napoli, a trait momente emotionante la ultimul joc in tricoul lui Bolivar.

Crescut la fel ca Jose de Real Madrid, Juanmi n-a avut traseul fratelui sau in cariera. A jucat in ligile inferioare din Spania, apoi a trecut prin Grecia, Bolivia si Arabia Saudita. La Bolivar, Juanmi a devenit cu adevarat idol pentru suporteri. Ieri, mijlocasul a jucat pentru ultima data in tricoul campioanei din La Paz. Vrea sa revina in Europa la 32 de ani. In drum spre vestiare, Juanmi a avut parte de un moment cu adevarat sfasietor. Un pusti s-a pus in genunchi in fata sa si l-a cuprins, rugandu-l sa nu plece. La fel ca membrii staff-ului prezenti, Callejon a izbucnit in lacrimi.