CUTREMURATOR! Hategan a aflat la pauza meciului dintre Olanda si Germania ca mama lui a murit si a inceput sa planga in hohote! Van Dijk l-a luat in brate! Povestea care face acum inconjurul lumii

UEFA a lansat al doilea episod din seria 'Man in the middle'!

Productia pune accent pe povestile necunoscute ale arbitrilor de top ai Europei. Cel mai bine cotat central roman al momentului, Ovidiu Hategan, este eroul celui de-al doilea episod, publicat astazi pe site-ul UEFA.



Delegat la partida dintre Olanda si Germania (2-2) din Nations League, din noiembrie 2018, Hategan a trait o experienta cumplita in vestiarul arbitrilor, la pauza meciului. Atunci a aflat ca mama lui murise cu cateva minute in urma! Incurajat de colegii din brigada si de seful arbitrilor de la UEFA, italianul Rosetti, Hategan a reusit sa duca partida pana la capat.

"Am vazut ca am doua apeluri nepreluate, mi-am dat seama ca ceva nu e in regula. Am sunat si am aflat ce s-a intamplat. Am inceput sa plang, am vorbit cu Roberto Rosetti, mi-a zis ca e alaturi de mine. M-a sustinut, au contat foarte mult vorbele lui. Mi-a zis sa intru pe teren si s-o fac pentru memoria mamei mele. Asa s-a intamplat, stiu cat de mandra era de mine. A doua oara nu cred ca as mai face la fel, dar atunci am putut sa intru pe teren", isi aminteste Hategan.

La final, Van Dijk i-a vazut lacrimile din ochi si a venit sa-l imbratiseze. Imaginile au ajuns in toata lumea, iar povestea lui Hategan a devenit cunoscuta la nivel mondial.

"Repriza a doua a fost un rollercoaster de emotii pentru mine. Am un psihic foarte puternic, dar acea experienta a fost una care m-a doborat. Aveam lacrimi in ochi, plangeam, iar capitanul Olandei a vazut asta. Am vrut sa ies imediat de pe teren, nu mai puteam sa fiu acolo", dezvaluie arbitrul roman.