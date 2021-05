"Anumite actiuni trebuie sa aiba consecinte si fiecare trebuie sa isi asume!" Presedintele FIFA se implica in scadalul Super Ligii

Gianni Infantino s-a abtinut pana acum in a-si exprima opinia cu legatura la Super Liga.

"Anumite actiuni trebuie sa aiba consecinte si fiecare trebuie sa isi asume actiunile sale. Dar trebuie mereu sa fim atenti atunci cand vorbim despre sanctiuni. Se spune prea repede ca trebuie sa pedepsim. Este chiar popular - sau populist - uneori", a declarat Infantino.

In opinia oficialului elvetian, sanctiunile ar trebui sa vina "in primul rand" de la autoritatile nationale, apoi de la UEFA si in cele din urma de la FIFA, adaugand ca, "prin pedepsirea de exemplu a unui club, pedepsesti de asemenea jucatori, antrenori, fani care nu au nimic de-a face cu aceasta".

Mai multi oameni din fotbalul mondial au cerut pedepsirea celor 12 echipe care-si anuntasera prezenta in Super Liga, ba chiar si cluburi din aceeasi competitie interna au vrut si au votat in acest sens in adunarile care au avut loc la federatiile nationale, insa se pare ca totul va fi trecut cu vederea, cel putin pentru viitorul apropiat.