Informația e șocantă în contextul în care Achraf Hakimi (24 de ani), ales recent în primul 11 al anului 2022 la gala FIFA The Best, este cunoscut drept un familist convins. Marocanul care a impresionat la Mondialul din Qatar este căsătorit cu actrița Hiba Abouk (36 de ani).

Numită „cea mai frumoasă actriță din lume” de presa engleză, Hiba este născută, la fel ca Hakimi, la Madrid și are origini magrebiene, precum apărătorul lateral. Achraf și Hiba s-au cunoscut în vara lui 2018. Au împreună doi băieți, născuți în 2020 și 2022, și s-au căsătorit în secret, departe de camerele de luat vederi și presă.

Spre deosebire de alte cupluri celebre, cei doi ies rar în oraș și se feresc de extravaganțe. „Unii oameni de vârsta mea trăiesc o viață diferită, fac alte lucruri. Dar mie nu-mi pasă. Eu vreau să mă bucur de copiii mei. Timpul liber mi-l petrec cu familia, încerc să fiu un model pentru copii”, spunea Hakimi, într-un interviu acordat împreună cu partenera sa pentru Vogue Arabia, în octombrie 2022.

„Suntem conștienți că ochii sunt pe noi și reprezentăm ceva în lumea arabă, așa că încercăm să facem tot posibilul să lăsăm o impresie pozitivă”, explica Hiba Abouk, pentru Vogue Arabia. „Viața mea s-a schimbat în ultimii ani, dar mă simt bine cu noua mea viață”, o completa Hakimi.

Hiba Abouk, care are origini tunisiene și libiene, a devenit faimoasă în 2014, pentru rolul personajului Fátima în serialul El Príncipe, urmărit de milioane de oameni în Spania. Ea l-a numit pe Hakimi, în mai multe rânduri, „bărbatul vieții mele”. La începutul lui 2023, presa din Spania a scris că există probleme în mariajul celor doi, care ar fi petrecut finalul anului trecut separați. „Totul e bine, e fals ce s-a spus. Suntem îndrăgostiți ca la început”, a negat vehement Hiba.

După ce Le Parisien a scris că soțul ei este acuzat de viol, Hiba a „dispărut” imediat de pe rețelele de sociale, unde era foarte activă, și nu a mai fost văzută în public. Pe 25 februarie, când ar fi avut loc presupusul viol de care e acuzat soțul ei, Hiba Abouk și cei doi copii ai cuplului se aflau într-o vacanță la Dubai.

Ultima postare pe Instagram a actriței este o fotografie făcută pe o plajă din Dubai, alături de cei doi băieți ai săi. „Adunăm momente”, a scris ea, iar Hakimi i-a comentat: „Lucrurile bune ale vieții”.

Achraf Hakimi are o relație extrem de apropiată cu mama sa, Saida Mouh, pe care a îmbrățișat-o chiar pe teren după victoriile Marocului la Cupa Mondială. Părinții lui Hakimi, care au emigrat în Spania cu puțin înainte să se nască Achraf, au trăit în condiții grele la Getafe, o suburbie madrilenă. „Mama făcea curat în case, tata era vânzător ambulant. Eram foarte săraci”, povestea fotbalistul lui PSG.

