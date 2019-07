Ronaldo nu scapa de acuzatiile de viol! Katherin Mayorga ii cere 200 de MILIOANE dolari la tribunal

Cristiano Ronaldo a fost absolvit de politia din Las Vegas, insa Katherin Mayorga nu se lasa.

Politia din Las Vegas a anuntat luni intr-un comunicat ca Ronaldo nu poate fi trimis in judecata pentru viol deoarece nu exista suficiente probe.

Katherin Mayorga sustine ca Ronaldo a violat-o intr-o camera de hotel din Las Vegas in 2009, dupa ce s-au cunoscut la o petrecere. Ea s-a plans si atunci la politie, insa s-a inteles cu avocatii lui Ronaldo pentru aproape 350.000 de euro pentru a pastra tacerea timp de opt ani. Intelegerea e expirat, iar acum acum Mayorga sustine ca a gresit atunci fiind sub influenta traumei emotionale si vrea ca Ronaldo sa fie judecat de autoritati.

Ancheta politiei din Las Vegas nu l-a trimis insa pe jucatorul lui Juventus in judecata, astfel ca femeia ramane cu procesul civil. Ea l-a dat deja in judecata pe Ronaldo si ii cere daune de 200 de milioane de dolari. Sports Illustrated sustine ca Ronaldo a scapat oricum de o pedeapsa cu inchisoare, iar in cel mai rau caz poate ajunge la o noua intelegere cu femeia in privinta unei sume de bani pentru ca procesul sa se incheie.