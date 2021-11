Cosmin Olăroiu povestește cum și-a salvat un jucător de la eșec: ”Am văzut lacrimi în ochii lui”

Omul care a scris istorie pentru FCSB a semnat cu Sharjah FC, locul 8 din Emitarele Arabe Unite, a devenit unul dintre cei mai apreciați antrenori lansași de țara noastră. Printre trofeele importante se numără titlul de campion al Chinei.

Acesta a vorbit, într-un podcast, la GSP, despre viața din afara țării, dar și despre reușitele sale din cariera de antrenor, povestind despre un moment în care i-a salvat cariera unui jucător.

”Lumea știe foarte puține despre mine ca om, sunt un individ simplu, normal, care încearcă să crească de la zi la zi. Atunci când depășești barierele provenienței, e un lucru important. Nu ies foarte mult, nu fac lucruri extraordinare pentru a ieși în evidență, ca să nu jenez alți oameni. De aceea prefer să trăiesc retras, mai departe de țara noastră, decât aici.

Aveam un jucător la antrenament, mergea, pur și simplu. Mergea, nu se antrena! Nu puteam opri antrenamentul, am trimis un asistent. Nimic, nicio schimbare. Am oprit tot antrenamentul, am făcut 20 de ture de teren doar ca să mă liniștesc.

Am dialogat cu el: «Cu ce ți-am greșit eu de te comporți așa cu staff-ul și cu colegii?». «N-am nimic cu tine!», mi-a replicat, nu vorbea mai mult. Mi-am adus aminte că a postat pe grup o poză cu fetița lui, se jucau cu o jucărie și fetița a aruncat cu jucăria în el! «Știi care e norocul tău? Că nu te pot bate eu, ci fata ta!

A fost declicul, s-a întors la mine și am văzut lacrimi în ochii lui. I-am zis că joacă pentru familia lui, l-am «deschis». Era supărat că nu-l lăsau de la club să plece pentru o altă ofertă. «Dacă mă bagi mâine să joc, dau 200 la sută!», mi-a zis. A doua zi, a fost cel mai bun din echipă”, a spus Cosmin Olăroiu.