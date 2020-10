Comentatorul cunoscut de toata lumea a fost DAT AFARA dupa o discutie de 30 de secunde! Era starul meciurilor nationalei de 22 de ani! Cum s-a petrecut totul: "Am ramas socat!"

A fost inlocuit cu un comentator mai tanar dupa un apel pe Zoom care a durat doar 30 de secunde!

Cluve Tyldesley nu mai e comentatorul meciurilor Angliei pe ITV. Mutarea i-a lasat masca pe fanii englezi. In locul lui Tyldesley, comentatorul principal al statiei in ultimii 22 de ani, ITV l-a numit pe Sam Matterface.

Intr-un interviu acordat The Times, Tyldesley a dezvaluit cum a fost anuntat de ITV ca urmeaza sa fie 'retrogradat': "Am fost prea dezamagit si suparat ca sa merg in continuare cu convorbirea. Nici macar nu am mai intrebat care sunt motivele deciziei. Puteti sa-mi intelegeti dezamagirea, dar accept decizia ITV. O usa se inchide, alta e deschisa".

Pentru moment, Tyldesley va ramane comentator pe alte evenimente, desi initial existau zvonuri ca ITV va renunta definitiv la serviciile sale.

Amicalul cu Tara Galilor de joi, incheiat cu victoria categorica a Angliei, 3-0, a fost primul pentru ITV cu Sam Matterface la microfon.

