Formația dintr-o ligă regională din Marea Britanie a reușit o performanță istorică, calificându-se în optimile FA Cup.

Maidstone United a trecut de Ipswich, ocupanta locului secund în Championship, scor 2-1, în meciul din șaisprezecimile competiției.

They've done it again ????

Who else but Sam Corne for @maidstoneunited!? ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/3XLyIGTrbO