Cel mai de succes club de fotbal LGBT+ din lume vine din Anglia. Acum un an a jucat pe Wembley

Incepand din 2000, Stonewall FC s-a calificat in finala fiecarui turneu LGBT la care a participat.

Stonewall FC a fost infiintat in 1991 de Aslie Pitter, dupa ce a dat un anunt de selectie a fotbalistilor pentru o echipa de amatori intr-o publicatie destinata homosexualilor. Dupa promovari succesive, clubul a ajuns acum sa evolueze in Middlesex County Football League, echivalentul Ligii a 11-a din fotbalul englez, si mai are inscrise alte doua echipe de rezerve in Middlesex County Combination Division si London Unity League. Echipa isi disputa meciurile pe stadionul Barn Elms Playing Fields din Barnes, un cartier istoric din centrul Londrei si este cunoscut ca „the most successful LGBT+ football club in the world” („cel mai de succes club de fotbal LGBT+ din lume”).

In noiembrie 2018, datorita unui parteneriat avut cu Federatia Engleza de Fotbal (FA), Stonewall FC a jucat pe Wembley meciul cu Wilberforce Wanderers AFC, in cadrul campaniei Rainbow Laces, fiind prima echipa neprofesionista care a intrat pe arena londoneza. De asemenea, ei au fost invitati sa joace meciuri demonstrative pe mai multe stadioane mari din Anglia, inclusiv pe Old Trafford din Manchester.

“Un lucru, care nu s-a schimbat de la infiintarea clubului, este angajamentul nostru de a crea un mediu fotbalistic in care oamenii sa se poata simti confortabil in propria piele pentru a practica acest sport cu placere. Prin aceasta ambitie, suntem mandri ca am fost o forta in a ajuta la combaterea discriminarii in sport si intentionam sa continuam sa fim in avanposturile luptei impotriva homofobiei, transfobiei si bifobiei in fotbal. Indiferent de varsta, rasa, sex sau religie, Stonewall FC va continua sa fie un spatiu sigur pentru oricine doreste sa se implice in fotbal”, se transmite pe site-ul oficial al clubului.