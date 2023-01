Brazilianul Sylvinho (48 de ani) este noul selecţioner al echipei naţionale a Albaniei, a anunţat luni Federaţia Albaneză de fotbal (FSHF) pe site-ul oficial.

Oficialii Federaţiei Albaneze au ajuns la un acord cu Sylvinho, care va semna un contract pe un şi jumătate, având ca obiectiv calificarea la Euro 2024.

Pe site-ul oficial, FSHF a publicat un comunicat în care este specificat: „Singurul obiectiv al acordului este ca Albania să se califice pentru faza finală a Euro 2024. Partea financiară se va baza pe rezultate.

Dacă obiectivul este atins, s-a convenit ca antrenorul şi staff-ul său să beneficieze de bonusuri semnificative”, conform news.ro.

Sylvinho şi-a ales şi staff-ul tehnic, el va lucra cu argentinianul Pablo Zabaleta şi brazilianul Doriva, ambii foşti jucători internaţionali.

Sylvinho şi staff-ul său vor semna contractul cu FSHF la Tirana, în ziua de 9 ianuarie, când va avea loc şi prezentarea oficială.

Sylvio Mendes Campos Junior, cunoscut sub numele Sylvinho, a evoluat în carieră la Corinthians, Arsenal, Celta Vigo, Barcelona şi Manchester City, iar ca antrenor a trecut pe la Olympique Lyon şi Corinthians Sao Paulo.

El nu mai avea angajament din februarie 2022, când a fost demis de la Corinthians, mai precizează sursa citată.

