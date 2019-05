Casillas nu a mai rezistat dupa ce presa i-a anuntat finalul carierei: "Retragere...lasati-ma sa fac eu anuntul!" Reactia legendarului portar

Casillas a reactionat dupa ce presa portugheza i-a anuntat retragerea.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Casillas, ajuns la 38 de ani, a suferit un infarct miocardic si la scurt timp dupa ce a trecut cu bine peste aceasta situatie presa portugheza s-a grabit sa anunte ca goalkeeper-ul spaniol va pune punct carierei.

Casillas a reactionat pe contul sau de Twitter dupa informatia prezentata de O Jogo si spune ca deocamdata nu a luat nicio decizie in acest sens.

"Retragere...va veni si ziua aceea cand voi decide ca e momentul. Lasati-ma sa fac eu anuntul atunci cand va fi cazul. Dar pentru moment, am nevoie de liniste. Ieri am fost la un control la domnul doctor Filipe Macedo. Totul e bine! Asta e vestea importanta si am vrut sa o impart cu voi", a fost mesajul lui Casillas.



Casillas, cariera fabuloasa

Iker Casillas a juat la doar 2 echipe de-a lungul carierei, insa a reusit sa cucereasca aproape toate trofeele pentru care s-a luptat. Are in palmares 5 titluri cu Real, 2 Cupe, 4 Supercupe, 3 UEFA Champions League, 2 Supercupe ale Europei, Campionatul Mondial al Cluburilor si Cupa Intercontinentala, toate cu Real Madrid, si un titlu in 2018 cu FC Porto. De asemenea, el a castigat in 2 randuri Campionatul European, dar si Cupa Mondiala cu nationala Spaniei.

Casillas are cele mai multe aparitii in UEFA Champions League, 177, si a ocupat locul 4 in clasamentul Balonului de Aur in 2008.