Carlo Ancelotti s-a decis: „El e cel mai bun fundaș din lume!” 

După 25 de etape disputate, „los blancos” ocupă locul doi în clasamentul primului eșalon al Spaniei cu 56 de puncte din 75 posibile. În conescință, Real Madrid a înregistrat 17 victorii, cinci rezultate de egalitate și trei înfrângeri.

Carlo Ancelotti a vorbit despre Eder Militao, fundașul central al lui Real Madrid, și a evidențiat faptul că fotbalistul este cel mai bun pe poziția sa în întreaga lume. Stoperul brazilian e cotat de site-urile de specialitate la 60 milioane de euro.

„Eder Militao e cel mai bun fundaș central din lume. Nu e perfect, pentru că nu e sută la sută focusat câteodată și nu e nici atât de frumos”, a spus Carlo Ancelotti, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

Ancelotti: “Eder Militão’s the best centre back in the world” ⚪️???????? #RealMadrid

“He’s not perfect because sometimes he is not 100% focused, also he is not that handsome!”, he added smiling. pic.twitter.com/dPgLRTp3Dp