Cadavru găsit la stadionul lui Napoli după meciul cu Milan

Cadavrul bărbatului de 42 de ani, pe numele său Antonio Scotto Di Luzio, a fost găsit într-o parcare abandonată aflată chiar sub sectorul oaspeților de la stadionul lui Napoli, scrie Gazzetta dello Sport.

Polițiștii au realizat reconstituirea cu ajutorul informațiilor primite de la un prieten al victimei. Cei doi, care nu aveau bilete la meci, ar fi încercat să pătrundă ilegal pe stadion, iar victima ar fi căzut de la o înălțime de 20 de metri, impactul fiind fatal. Prietenul victimei a întâmpinat dificultăți și a decis să renunțe.

Cadavrul bărbatului a fost găsit luni, în jurul orei 05:00.

Meciul Napoli - AC Milan s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. AC Milan a condus cu 2-0 după dubla lui Olivier Giroud din prima repriză, însă gazdele au revenit în urma golurilor marcate de Matteo Politano și Giacomo Raspadori în repriza secundă.

În urma acestui rezultat, Napoli ocupă locul 4 în Serie A, cu 18 puncte, în timp ce AC Milan e pe 3, cu 22 de puncte. Lider este Inter Milano, care a acumulat 25 de puncte în primele 10 runde.

