BREAKING NEWS | BOMBA: "Si-a dat acordul!" Mircea Lucescu si-a gasit echipa si revine in fotbalul MARE! Cu ce club va semna

Mircea Lucescu va semna cu o echipa din Rusia.

Mircea Lucescu, antrenor care este liber de contract de mai bine de jumatate de an, dupa ce a fost selectionerul Turciei, s-a inteles verbal cu Dinamo Moscova, formatie care evolueaza in campionatul din Rusia. Anuntul a fost facut de impresarul lui Lucescu, Arcadie Zaporojanu, care afirma ca mai e nevoie sa se rezolve doar niste lucruri organizatorice, insa Mircea Lucescu si-a dat acordul verbal pentru a o prelua pe Dinamo Moscova.

Mircea vrea sa o antreneze pe Dinamo, si-a dat acordul. Acum mai trebuie rezolvate chestiuni organizatorice. Negocierile sunt intr-o pauza", a spus Arcadie Zaporojanu, impresarul lui Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu a mai antrenat-o in Rusia pe Zenit Saint Petersburg in sezonul 2016-2017. Dinamo Moscova se afla pe locul 15 in clasamentul primei ligi din Rusia, cu doar 10 puncte acumulate dupa 12 meciuri.