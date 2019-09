BOMBA! Impresarul lui Courtois a fost arestat! Un transfer de 15 milioane de euro, investigat de politie

Autoritatile din Belgia au anuntat miercuri ca au fost efectuate sapte perchezitii.

Doua persoane au fost arestate intr-un dosar de coruptie in fotbal. Potrivit presei locale, printre suspectii acestui caz se afla si Christophe Henrotay, agentul lui Tibaut Courtois (Real Madrid), Yannik Carrasco (Dalian Yifang), Kevin Mirallas (Antwerp) si Youri Tielemans (Leicester City).

Ancheta vizeaza transferul sarbului Aleksandar Mitrovic, care a plecat in urma cu patru ani de la Anderlecht (Belgia) la Newcastle (Anglia) pentru suma de 15 milioane de euro.

Pana in acest moment au fost facute mai multe perchezitii in Londra, Monaco si Belgia.

O declaratie oficiala a Parchetutlui din Belgia noteaza: "Faptele implica in special operatiuni de spalare de bani si coruptie in contextul transferurilor de jucatori de fotbal".

Jucatorul de 24 de ani nu va juca niciun rol in aceasta ancheta. Mitrovic a petrecut trei ani la Newcastle si a fost unul dintre eroii suporterilor. In prezent atacantul joaca la Fulham in Anglia si mai are contract pana in 2024.

Potrivit televiziunii RTBF și agenției belgiene printre cei doi arestati ar fi si Christophe Henrotay, agentul jucatorilor enumerati mai sus.