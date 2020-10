Bartomeu e ca si demis de la Barcelona! Motiunea de neincredere a strans un numar ENORM de semnaturi! Cine este favorit sa-i ia locul

S-au adunat 20.687 de semnaturi pentru motiunea impotriva presedintelui Josep Bartomeu, care trece pragul necesar de 16.250 de semnaturi.

Procedura de vot se va intinde pe 20 de zile lucratoare, iar in cazul in care mai mult de 66% dintre votanti sunt pentru demisia lui Bartomeu, atunci vor avea loc alegeri pentru presedintia clubului.

Motiunea este sustinuta de candidatii la presedintie Victor Font, Jordi Farre, Lluis Fernandez-Ala si alte opt grupuri de fani ai Barcelonei, decisi ca trebuie o schimbare majora la club.

Barcelona a inregistrat pana in acest an datorii de aproximativ 100 de milioane de euro. Strategia aleasa de Bartomeu de-a lungul anilor, care a constat in transferuri exorbitante, salarii uriase (Barcelona avand cel mai mare plafon salarial din lume) si vanzarea tinerilor promitatori de la club, a fost aspru criticata de-a lungul anilor de catre fani sau persoane apropiate clubului.

Echipa favorita sa castige eventualele alegeri este cea a lui Victor Font. Din echipa lui fac parte legende ale Barcelonei, cum ar fi Xavi sau Carles Puyol.

Fostul presedinte al Barcelonei, Joan Laporta a salutat reusita motiunii printr-un mesaj publicat pe retelele de socializare:"Felicitari celor care au propus aceasta motiune. Asta arata cat de democrat este acest club"