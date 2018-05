CAZUL INCREDIBIL care face inconjurul Europei! Tatal sau l-a cumparat cu 18 500 de euro ca sa joace din nou fotbal, aseara si-a DISTRUS fosta echipa

Atacantul Georgi Yomov ofera una dintre povestile sezonului in campionatele europene. Marcator al penalty-ului decisiv, Yomov e fost jucator al lui Levski. A plecat de la club in 2016, pentru 18 500 de euro. Banii n-au venit insa de la o alta echipa. Tatal jucatorului a platit suma din propriul buzunar pentru ca fiul sau sa poata juca fotbal profesionist. L-a dus la Slavia, unde fotbalistul de 20 de ani a prins deja 52 de meciuri.



This might be this season's best story in Bulgarian football: Slavia striker Georgi Yomov, who scored the winning penalty in today's Cup final vs Levski, was part of Levski's academy until 2016 when his father paid Levski €18,500 out of his pocket so his son can play for Slavia pic.twitter.com/iQoDgBtK0z