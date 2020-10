Ancelotti mai transfera un jucator de la Real Madrid! Everton vrea un SUPER mijlocas langa James Rodriguez! 

Everton a dat lovitura cu transferul lui James Rodriguez in aceasta vara.

Fotbalistul columbian a confirmat la echipa engleza si se afla alaturi de Everton pe prima pozitie din Premier League. Zinedine Zidane a decis sa-l lase sa plece pe mijlocas, iar clubul din Anglia nu a platit niciun ban pentru transferul lui.

Carlo Ancelotti mai are nevoie de intariri la echipa si mai doreste un fotbalist de la Real Madrid. Isco este pe lista antrenorului italian, asta dupa ce in presa spaniola s-a zvonit ca mijlocasul este in relatii proaste cu Zinedine Zidane.

Isco nu a mai fost titular de mai bine de 4 etape, de la infrangerea Realului contra lui Cadiz, scor 0-1. Astfel, Everton incearca sa-l aduca pe mijlocas langa James Rodriguez in aceasta iarna, pentru a putea sa se bata pentru titlu sau daca nu, macar pentru locurile de Champions League in acest sezon.

Everton ar dori sa-l imprumute pe mijlocas, iar mai apoi sa activeze o optiune de cumparare pentru Isco de 18 milioane de euro.

30 de minute a evoluat Isco la ultima partida de campionat, pe care Real a castigat-o cu scorul de 4-1 contra Huescai.