Alexandru Baluta si-a incheiat aventura la Slovan Liberec! "Mi-au oferit o sansa!" Ce urmeaza pentru internationalul roman 

Alexandru Baluta a anuntat oficial ca nu va mai continua la Slovan Liberec.

Atacantul roman a postat o fotografie pe contul sau de Instagram, la care a multumit suporterilor si clubului, luandu-si ramas bun.

"Din pacate, aventura mea se incheie cu finala Cupei. Multe multumiri fanilor si oamenilor care iubesc aceasta echipa fantastica. In primul rand, vreau sa le multumesc coechipierilor mei. M-au ajutat mult si mi-au oferit respect intotdeauna. Multe multumiri si staff-ului. Nu va voi uita niciodata, iar aceasta echipa va avea mereu respectul meu. Mi-au oferit o sansa si mi-au apreciat inca de la inceput calitatea si munca depusa. Poate ca nu am fost suficient de bun, dar am incercat sa dau tot ce am mai bun in fiecare zi si am invatat multe lucruri. Mult succes echipei! Meriti mai mult decat acest an petrecut impreuna. Imi vei lipsi", a scris fotbalistul.

Ultimul meci jucat de Baluta pentru Slovan Liberec in acest sezon a fost finala Cupei Cehiei. Apoi atacantul in varsta de 26 de ani s-a accidentat la glezna si nu va mai putea juca in acest final de stagiune.

El a fost imprumutat la Liberec de la Slavia Praga, iar acum va reveni in capitala Cehiei. Contractul sau cu Slavia Praga este valabil pana in 2022.