"E cea mai frumoasa perioada din viata lui!" Alexandru Baluta traieste clipe de vis in plina pandemie

Alexandru Baluta se afla in Cehia unde se antreneaza pentru a fi in cea mai buna forma.

Alexandru Baluta, jucatorul de la Slovan Liberec, a devenit tata pentru prima data la varsta de 26 de ani. Logodnica sa a facut marele anunt pe retelele de socializare.

"Astazi am cunoscut cel mai frumos sentiment din cate exista. Bine ai venit, Anastasia noastra!", a scris Diana, logodnica lui Baluta. Jucatorul nu a putut fi prezent la nastere deoarece se afla in Cehia, unde a reluat antrenamentele.

"Alex si-ar fi dorit sa vina in Romania, insa nu a putut.Si pentru ca nu are cu ce si pentru ca a reinceput antrenamentele. E cea mai frumoasa perioada din viata lui. E in culmea fericirii.", a declarat un apropiat al lui Baluta pentru DigiSport.

Baluta a jucat pentru Viitorul si CSU Craiova, iar in 2018 a semnat cu Slavia Praga. Momentan este imprumutat la Liberec si are o cota de piata de 1,8 milioane de euro.