Adversara Romaniei de duminica a fost si ea eliminata! Norvegia n-a putut face mai mult cu un Haaland intr-o forma foarte slaba

Norvegia-Romania este in direct pe PRO TV si WWW.SPORT.RO, duminica de la ora 19:00.

Norvegia a pierdut in prelungiri calificarea in finala playoff-ului pentru Euro. Meciul de joi seara a decurs in favoarea Serbiei, care a avut foarte multe ocazii de a marca. In cele din urma, Milinkovic-Savic a spart gheata pentru sarbi in minutul 82, ca mai apoi norvegienii sa egaleze in minutul 88. In prelungirile partidei, acelasi Milinkovic-Savic a marcat pentru a o duce pe Serbia in finala playoff-ului contra Scotiei.

Serbia s-a aparat in trei fundasi centrali si nu i-a dat nicio sansa tanarului Eling Haaland. Norvegianul a fost hartuit constant de catre adversari, sarbii avandu-i in linia defensiva pe Milenkovic, Mitrovic si Kolarov, care l-au marcat perfect pe atacantul Borussiei Dortmund. Haaland a atins mingea doar de 25 de ori si n-a tras niciun sut in toata partida.

"Nu m-am simtit bine deloc in acest meci. Pur si simplu nu am fost suficient de bun. Sunt dezamagit. Am avut o ocazie mare de a ajunge la Campionatul European, dar nu suntem suficienti de buni. Pur si simplu nu suntem suficienti de buni", a declarat Haaland, citat de site-ul vg.no.

Pentru norvegieni urmeaza meciul contra Romaniei, din etapa a treia din UEFA Nations League.

Romania Norvegia Erling Haaland