Acuzatii grave pentru organizatorii Campionatului Mondial din 2022! Ce se intampla in Qatar

Reprezentantii unui ONG care apara drepturile omului atrag atentia asupra unor probleme grave.

Potrivit celor de la Amnesty International, organizatorii Cupei Mondiale din 2022 nu i-au platit pe muncitorii care au lucrat la constructia stadioanelor pentru mai mult de 7 luni. Aproximativ 100 de migranti nu si-au primit salariile, autoritatile cunoscand aceasta problema.

"Acesta este doar cel mai recent caz care demonstreaza cat de usor este sa exploatezi muncitorii in Qatar, chiar daca ei lucreaza la unele dintre cele mai importante stadioane pentru Campionatul Mondial", au declarat reprezentantii organizatiei.

Amnesty International, o organizatie care apara drepturile omului, a dezvaluit in urma unei investigatii ca sumele datorate firmei de constructii angajata pentru a realiza stadionul Al Bayt sunt cuprinse intre 2.000 si 65.000 de euro.

ONG-ul a criticat si modul in care FIFA a ales sa se ocupe de aceasta problema: "Daca in ultimii 10 ani FIFA i-ar fi tras la raspundere pe partenerii sai si si-ar fi folosit influenta pentru a forta Qatarul sa isi reformeze sistemul, nu am mai fi auzit de aceste povesti cu suferintele muncitorilor cu doar 2 ani si jumatate inainte de inceperea competitiei."

Ca raspuns la aceste acuzatii, autoritatile din Qatar au spus ca au aflat de aceasta situatie in luna iulie 2019, sustinand ca au luat masuri pentru a remedia situatia.