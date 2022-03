Christian Eriksen, pasă de gol spectaculoasă pentru Brenford. Danezul și-a etalat calitățile cu o execuție de clasă 

Formația antrenată de Thomas Frank s-a impus cu 2-0 în fața celor de la Burnley, după dubla lui Toney.

Primul gol a fost marcat de-abia în minutul 85, în urma unui assist de excepție al lui Eriksen, iar al doilea gol a reprezentat transformarea unei lovituri de pedeapsă.

Fanii danezului nu au întârziat să posteze mesaje de apreciere pe rețelele de socializare după reușita spectaculoasă. "Eriksen s-a întors!", "Acesta este piciorul 'slab' al lui Eriksen" sunt doar câteva dintre comentarii.

De la problemele cardiace avute la Euro-2020, Eriksen trăieşte cu un defibrilator, ceea ce l-a obligat să-şi rezilieze contractul cu Inter Milano, acest tip de aparat fiind considerat incompatibil cu practicarea fotbalului profesionist din Italia. Ceea ce nu este cazul în Anglia.

Eriksen: „Cât a fost mort? Cineva a răspuns: 'cinci minute'”

Eriksen îşi aminteşte totul despre data de 21 iunie 2021, cu excepţia a cinci minute: “Îmi amintesc totul, cu excepţia a cinci minute. Mi s-a spus apoi că au fost cinci minute, în rest îmi amintesc totul – lovitura, mingea venind în genunchiul meu... M-am trezit apoi cu oameni în jurul meu şi am simţit presiunea pe piept, încercam să respir, iar apoi m-am trezit. Am deschis ochii şi am văzut oameni în jurul meu. Nu înţelegeam ce se întâmplă. M-am gândit: ‘Am păţit ceva la picioare/ Mi-am rupt spatele? Pot să îmi ridic piciorul?’. Apoi, în ambulanţă am auzit pe cineva întrebând: ‘Cât a fost mort?’ şi cineva a spus: ‘cinci minute’. Atunci am auzit prima dată că am fost mort”.