Christian Eriksen, primul meci după problemele cardiace de la EURO 2020! Assist chiar de ziua lui

Mijlocaşul danez Christian Eriksen a jucat pentru prima oară după problemele cardiace avute la EURO 2020, luni, la un meci amical al echipei Brentford.

În ziua în care împlineşte 30 de ani, Eriksen a jucat pentru Brentford, timp de o oră, în meciul amical câştigat, scor 3-2, cu echipa Southend United.

Internaţionalul danez (109 selecţii, 36 goluri) a fost "foarte activ la mijloc şi a oferit un assist la primul gol al lui Josh Da Silva, autorul unui hat-trick", a anunţat Brentford.

⚽⚽⚽ @joshdasilva_

???? Today's Match Report as @ChrisEriksen8 made his return to action ➡ https://t.co/tA0pQMg7KR#BrentfordFC pic.twitter.com/UOvXt1n6GZ