A urlat de durere dupa ce a fost RUPT de un adversar! I-a promis razbunare in timp ce era scos pe targa din teren! Cat de grava e accidentarea lui Leno

Bernd Leno, portarul lui Arsenal, a iesit de pe teren accidentat in urma unei ciocniri cu Maupay. Incidentul a avut loc in minutul 40.

Goalkeeper-ul german a calcat strambt si a inceput sa urle de durere. Dupa ce medicii i-au dat un calmant, l-au scos de pe teren pe targa, in timp ce acesta isi mustra adversarul ca nu l-a evitat.

Din pacate pentru echipa lui Mikel Arteta, Leno este incert pentru acest final de sezon. A fost unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Arsenal in aceasta stagiune, dar cel mai probabil nu va reveni pe gazon pana la toamna.

Potrivit declaratiei lui Arteta de la finalul partidei, duminica se va afla cu exactitate cat de grava este accidentarea portarului.

Reamintim ca dupa pauza, Arsenal a deschis scorul, insa Brighton a reusit sa egaleze in mai putin de 10 minute, iar in ultimele secunde de joc, Maupay, cel care l-a accidentat pe Leno, si-a dus echipa in avantaj, stabilind scorul final, 2-1.

Aceasta a fost a doua infrangere suferita de Arsenal de la reluarea Premier League. "Tunarii" sunt pe locul 9, la 6 puncte distanta de locurile care asigura calificarea in cupele europene.