A injurat IN DIRECT la TV! Moment incredibil cu un campion mondial in timpul interviului pentru L'Equipe VIDEO

Fundasul lui Marseille nu pare afectat de faptul ca nu a jucat nici macar un minut la Cupa Mondiala.

Adil Rami a oferit aseara o declaratie amuzanta dupa finalul partidei amicale Franta-Uruguay, scor 1-0. Rami a spus ca nu e deranjat de faptul ca selectionerul Franta nu l-a folosit la Campionatul Mondial din Rusia.

,,Ma doare-n in ****'', acesta a fost raspunsul lui Adil Rami atunci cand reporterul celor de la L'Equipe l-a intrebat daca nu e afectat de faptul ca nu a jucat la turneul final.

Interviewer: You didn’t play a single minute at the World Cup...

Adil Rami: I don't give a f***

Adil Rami a devenit campion mondial in aceasta vara, fara sa joace macar un minut, la finalul turneului final el anuntandu-si retragerea de la echipa nationala, decizie amanata dupa ce a fost convocat din nou de Deschamps.

Rami a fost integralist in defensiva Frantei in partida cu Uruguay. Rami a mai fost prezent in presa internationala in urma relatiei de 1 ani cu Pamela Anderson - cei doi s-au despartit insa in septembrie.