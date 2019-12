A dus mana la PANTALONII adversarului si l-a prins de testicule in timpul meciului! Gest SCANDALOS in Rangers - Celtic! Ce suspendare va primi

Fostul adversar al CFR-ului din Europa League Ryan Christie trece in tribuna dupa nebunia de la ultimul Celtic - Rangers!

Christie l-a prins de testicule pe columbianul Morelos in Old Firm, acum doua zile. Federatia scotiana a anuntat sanctiunea pe care o risca mijlocasul pentru gestul sau: doua etape de suspendare. Christie a fost pus oficial sub acuzare pentru brutalitate si va fi audiat pe 6 ianuarie. Are sanse mici sa fie iertat, desi Christie sustine ca a fost provocat. Anul trecut, scotianul l-a acuzat chiar pe Morelos de un gest identic, insa sud-americanul a scapat nepedepsit.

Rangers s-a impus duminica in fata marii rivale cu 2-1 si pastreaza vie lupta pentru titlu in Scotia. Echipa lui Gerrard are doua puncte in minus, dar un meci mai putin disputat fata de Celtic.