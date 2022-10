Șoc în F1! Verstappen poate pierde titlul mondial din 2021, dacă Red Bull e găsită vinovată pentru încălcarea regulilor financiare

Max Verstappen l-a învins pe Lewis Hamilton, în mod dramatic, în lupta pentru titlul în clasamentul piloților F1, în ultima tură a ultimei curse din sezonul trecut.

Miercuri, FIA va anunța concluziile investigației



Olandezul poate pierde acum titlul mondial în favoarea rivalului britanic, dacă echipa sa este găsit vinovată de depășirea bugetului anual aprobat de Comisia F1. Christian Horner, directorul RB Racing, a negat acuzațiile, dar Toto Wolff, șeful celor de la Mercedes a cerut ca FIA să cerceteze amănunțit cauza și să aplice regulile, adică de depuncteze echipele și piloții pentru nereguli financiare. Nu e prima contestație depusă de Mercedes.

FIA urmează să-și facă publice concluziile miercuri, cel mai probabil anunțul urmând să fie făcut de Mohammed bin Sulayem, fost pilot de raliu și actual președinte al FIA (Federation Internationale de l'Automobile), el fiind unul dintre cei mai vocali suporteri ai respectării bugetelor în sporturile cu motor.

Podiumul final din 2021 a fost ocupat de Verstappen (395.5 puncte), Hamilton (387.5 puncte) și Valtteri Botas (Mercedes / 226 puncte). Mercedes s-a impus anul trecut în clasamentul pe echipe, cu 613.5 puncte, germanii fiind urmați de RB Racing (585.5 puncte) și Ferrari (323.5 puncte). Dacă Verstappen va fi deposedat de titlul mondial din sezonul trecut, acesta va ajunge la Hamilton, care va ajunge la opt trofee și la întrecerea recordului lui Michael Schumacher, cu care se află momentan la egalitate în clasamentul all-time.

Verstappen, avantaj imens în acest sezon. Hamilton e abia pe locul șase



În stagiunea actuală, Hamilton ocupă abia poziția a șasea în clasamentul piloților, cu 168 de puncte și fără nicio cursă câștigată. Primii în ierarhie sunt Max Verstappen (335 puncte / 11 curse), Charles Leclerc (219 puncte / 3 curse), Sergio Perez (210 puncte / 1 cursă), George Russell (203 puncte) și Carlos Sainz (187 puncte / 1 cursă). La echipe, primele trei locuri sunt ocupate de Red Bull Racing (545 puncte), Ferrari (406 puncte) și Mercedes (371 puncte).

Până la finalul sezonului mai sunt programate cursele din Singapore (2 octombrie / Marina Bay Street Circuit, Singapore), Japonia (9 octombrie / Suzuka International Racing Course, Suzuka), SUA (23 octombrie / Circuit of the Americas, Austin, Texas), Mexic (30 octombrie / Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City), Brazilia (13 noiembrie / Brazil Interlagos Circuit, Sao Paulo) și Emiratele Arabe Unite (20 noiembrie / Yas Marina Circuit, Abu Dhabi).

O companie românească e noul partener al Ferrari



Bitdefender a încheiat un parteneriat multianual cu Ferrari S.p.A., pentru a deveni partenerul global de securitate cibernetică al Scuderiei Ferrari în Campionatul Mondial de Formula 1. Compania românească este una dintre cele mai importate în domeniul securității cibernetice la nivel global și, începând cu Marele Premiu de la Singapore 2022, Bitdefender va afișa logoul companiei pe căștile piloților Ferrari și pe monopostul F1-75 condus de Leclerc și Sainz. Din sezonul 2023, numele va fi aplicat și pe costumele de curse și uniformele echipei.

Foto - @redbullracing