Verstappen nu se satură de locul 1! Reacție savuroasă în urma victoriei de la Marele Premiu al Belgiei

În calificările pentru cursa finală de la Marele Premiu al Belgiei, organizată pe circuitul Spa-Francorchamps, Max Verstappen a fost penalizat și a plecat de pe a 14-a poziție.

Cu toate acestea, pilotul originar din Țările de Jos nu s-a dat bătut și a avut o revenire spectaculoasă în cele 44 de ture pe care piloții de Formula 1 le-au dat în Belgia.

Verstappen și-a trecut, astfel, în CV un nou titlu. Neerlandezul câștigase, deja, anterioarele curse din etapele de F1: MP din Ungaria și MP al Franței, de pe circuitul Paul Ricard.

„A fost dificil ca în prima tură să nu intru în altercații, dar, când ne-am stabilit în siguranță, mașina chiar a mers bine.

Când am ajuns să conduc, totul a constat să manageriem totul bine. Acest weekend a fost incredibil.

A fost un weekend pe care nu mi l-aș fi putut imagina înainte, vrem mai multe ca ăsta și să ne continuăm munca.”, au fost cuvintele lui Max Verstappen, potrivit Sky Sports.

MAX VERSTAPPEN WINS AT SPA!!! ????????????

From P14 to P1… What. A. Performance ????#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/hqFiD4YzvU