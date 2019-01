Schumacher, imagine RARA postata de familia legendei din Formula 1! Mesajul care a RUPT internetul. FOTO

Familia lui Michael Schumacher a postat o imagine rara.

Michael Schumacher a fost sarbatorit in toata lumea la inceputul acestui an. Cel mai titrat pilot din istoria Formulei 1 a implinit pe 3 ianuarie 50 de ani, prlej pentru ca toata lumea sporturilor cu motor sa-i sarbatoreasca uriasa cariera. Sotia fostului pilot, Corinna, a deschis chiar un muzeu si a lansat si o aplicatie.

Acum, familia pilotului a trimis un mesaj rar si chiar si o poza de familia in semn de multumire pentru toate mesajele primite.

Tot la inceputul acestui an s-au implinit 5 ani de la teribilul accident de ski care l-a aruncat pe Michael Schumacher in coma. De atunci, el este tratat in locuinta din Elvetia intr-o stare de discretie totala.

Dar numele Schumacher continua in sporturile cu motor. Fiul lui Michael, Mick, a castigat anul trecut titlul european in Formula 3, iar anul acesta promoveaza in Formula 2. El a semnat deja cu Ferrari ca pilot de teste, iar expertii anticipeaza un debut in Formula 1 din 2020.

Mick a pozat alaturi de Corinna si Gina Lisa, fiica lui Michael Schumacher, imbracat in costumul de pilot.



"Cu aceasta poza vrem sa va multumim din adancul inimilor noastre pentru toate urarile calduroase din ultima perioada, ne-au dat putere si energie pozitiva. E un an special pentru Michael, implineste 50 de ani si 25 de ani de la primul sau titlu mondial in Formula 1. E placut sa vedem ca voi, la fel ca si noi, ii celebrati cariera", e mesajul postat pe contul de Instagram al lui Michael Schumacher.

7 titluri de campion mondial in Formula 1 a cucerit Michael Schumacher in cariera sa.

Vezi imaginea postata de familia pilotului in galeria foto.