FENOMENAL! Fiul lui Schumacher l-a invins pe Vettel: "Michael e foarte mandru de el!"

Mick Schumacher a fost invitat la Race of Champions, alaturi de piloti faimosi.

Fiul lui Schumacher a semnat cu Ferrari si mai are un pas pana la debutul in Formula 1. Anul acesta, fiul celui mai titrat pilot din istoria F1 va concura in Formula 2, antecamera Marelui Circ. Sunt tot mai multi experti care dau ca sigura participarea lui Mick Schumacher in Formula 1 din 2020 si o va face pentru Ferrari, cu care va efectua teste oficiale in acest sezon.

Mick face deja primii pasi in lumea curselor de mare performanta. El a fost invitat la Race of Champions, evenimentul care aduna cei mai buni piloti din motorsport intr-un intrecere unica.

Mick l-a invins pe Vettel intr-o cursa individuala si a terminat pe locul 2 in cursa de perechi alaturi de conationalul sau.

Sebastian Vettel spune ca Michael, idolul sau, este mandru de Mick. "Imi amintesc de prima apritie a mea aici, alaturi de Michael, acum sunt putin mai in varsta si fac echipa cu Mick. Era si mai special ca Michael sa fie aici cu noi sa fie martor la performanta lui Mick. Ne este dor de el. Dar sunt sigur ca e mandru de fiul sau, sa-l vada cum se lupta pe circuit", a spus Vettel.

Mick e fericit ca a semnat cu Ferrari, echipa la care tatal sau a avut performante uriase. "Sunt foarte mandru, e o echipa imensa cu o mare istorie, mai ales ca aici a fost si tatal meu. Sunt foarte mandru, inimile noastre sunt rosii", a spus tanarul pilot.