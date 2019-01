Noi dezvaluiri despre Schumacher: "El si Corinna sunt un cuplu perfect" De ce isi ascunde starea de sanatate

Sabine Kehm, purtatoarea de cuvant a familiei Schumacher, face dezvaluiri din viata personala a mareului campion.

Schumacher a implinit 50 de ani si toata lumea se intreaba care este starea legendarului pilot. Ultimii 5 ani i-a petrecut in casa din Elvetia, ingrijit de o armata de medici ce incearca sa-l recupereze dupa accidentul dramatic de ski.

In tot acest timp, Kehm s-a chinuit sa mentinta linistea in jurul familiei Schumacher si a refuzat orice tentativa de comunicare cu lumea exterioara in legatura cu conditia lui Schumacher.

Acum, intr-un interviu, Kehm spune ca in continuare Michael si Corinna formeaza un cuplu perfect, la fel ca in toti anii de cariera ai pilotului german.

Intrebata cum se descurca Schumacher cu presiunea competitiei la nivel inalt, Sabine a raspuns: "Michael isi avea cu singuranta familia. Corinna si el erau un cuplu perfect si sunt in continuare, daca ma intrebi pe mine. Cand mergea acasa la copii, Formula 1 era departe de el. Si avea nevoie de intimitatea sa. Familia sa i-a fost incarcatorul intr-un fel. A fost foarte apropiat de familia sa. Apoi, Michael si-a pastrat prietenii din copilarie pana acum. E un lucru bun de avut, sa-i ai tot timpul cu tine, are multi prieteni buni si apropiati", a declarat Sabine Kehm.

Ea mai spune ca Schumacher era complet diferit in viata reala fata de imaginea cu care era recunoscut in Formula 1.

"Voia sa stie cand e ziua de nastere a tuturor oamenilor din echipa sa, le dadea cadouri de Craciun si le trimitea urari de fiecare data. Se gandea mult ce cadou sa faca unei persoane, avea grija sa fie ceva important pentru persoana respectiva. Stia ca are pretentii mari de la ei si voia sa-i rasplateasca intr-un fel. Michael era o persoana calda, chiar si in cadrul echipei sale, dar in lumea exterioara voia sa arate ca e competitiv. Avea doua personalitati. Sportul este si despre jocuri ale mintii, voia sa fie increzator si puternic", a mai spus Kehm.

Familia lui Schumacher a anuntat la inceputul anului ca Schumacher are parte de cele mai bune conditii de recuperare si ca fostul mare pilot este cel care a cerut ca situatia lui sa ramana secreta. "Sa fiti siguri ca facem tot ce este omeneste posibil ca sa-l ajutam. Intelegeti dorinta lui Michael, care tot timpul a dorit ca un subiect precum sanatatea sa ramana in privat", e comunicatul familiei Schumacher.