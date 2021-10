S-a resemnat Hamilton? "Va fi foarte dificil să îl înving pe Verstappen în cursele următoare"

Max Verstappen (24 ani) a câștigat US Grand Prix la doar 1.3 secunde în fața lui Lewis Hamilton și a luat prima opțiune pentru titlul mondial în F1.

Verstappen, opt victorii în acest sezon

În cursa desfășurată pe Circuit of the Americas din Austin, Texas, pilotul de la Red Bull Racing-Honda a fost urmat pe podium de Lewis Hamilton (Mercedes) și coechipierul Sergio Perez. Olandezul a ajuns la a opta cursă câștigată în acest sezon, după cele din Italia, Monaco, Franța, Austria (x2), Belgia, Olanda și SUA. El are 12 puncte avans în fața rivalului Hamilton în clasamentul general și 102.5 în fața ocupantului locului al treilea, Valtteri Bottas (Mercedes).

Vor mai avea loc alte cinci curse, până al finalul sezonului

Mai sunt de disputat, până al finalul sezonului, cursele Mexico City Grand Prix (Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City / 7 noiembrie), Sao Paulo Grand Prix (Autodromo Jose Carlos Pace, Interlagos, Sao Paulo / 14 noiembrie), Qatar Grand Prix (Losail International Circuit, Doha / 21 noiembrie), Saudi Arabian Grand Prix (Jeddah Corniche Circuit, Jeddah / 5 decembrie) și Abu Dhabi Grand Prix (Yas Marina Circuit, Abu Dhabi / 12 decembrie).

Hamilton pare resemnat că poate pierde titlul mondial

Dar Hamilton (36 ani) pare că s-a resemnat, după ce a declarat că "va fi foarte greu să îl înving și să îl prind din urmă în clasament pe Verstappen, pentru că următoarele două circuite sunt pe caracteristicile mașinilor și piloților Red Bull. O să mă străduiesc să minimizez avantajul pe care îl au ei și să văd dacă pot face o treabă bună".

Britanicul s-a impus în acest sezon în cinci curse, în Bahrain, Portugalia, Spania, Marea Britanie și Rusia. El are 100 de victorii și se află la egalitate cu germanul Michael Schumacher, fiecare cu câte șapte titluri de campion mondial, iar încununarea din acest sezon ar fi una istorică. Pierderea acestui titlu ar putea fi insurmontabilă în viitor, după ce Mercedes a anunțat deja că îl va înlocui pe Bottas, locotentul său fidel, în sezonul viitor, cu George Russell (23 ani), despre care specialiștii cred că îi va pune la îndoială supremația chiar și în cadrul echipei.