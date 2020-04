Ferrari poate parasi Formula 1! Motivul este unul incredibil

Reprezentantii „Calutului Cabrat” sunt nemultumiti de noile cerinte provocate de criza Covid-19.

Directorul echipei Ferrari, Mattia Binotto, a amenintat ca echipa sa poate parasi Formula 1, daca se vor limita din nou bugetele in urma crizei provocate de pandemia de coronavirus, asa cum cer alte echipe care au fost nevoite sa isi trimita o parte dintre angajati in somaj tehnic. Anul trecut, Ferrari a fost de acord cu plafonarea bugetului pentru sezonul 2021 la 175 de milioane de dolari, dar multe echipe sunt in mare dificultate financiara si au cerut ca suma maxima acceptata pentru cheltuieli sa fie 145 de milioane de dolari pentru 2021 si 130 de milioane de dolari pentru 2022.

„Plafonul de 145 de milioane de dolari este o solicitare noua si solicitanta, in comparatie cu ce am convenit in iunie 2019. Nu se poate obtine fara alte sacrficii semnificative, mai ales in ceea ce priveste resursele noastre umane. Daca ar fi sa scada si mai mult, vom fi pusi in situatia sa analizam alte optiuni pentru a implementa ADN-ul nostru de curse, sa cautam alte provocari. F1 trebuie sa fie topul sportului cu motor in ceea ce priveste tehnologia si performanta. Trebuie sa fie o competitie atractiva pentru producatorii de automobile si pentru sponsorii care doresc sa fie asociati cu cea mai prestigioasa intrecere auto din lume. Daca restrictionam excesiv cheltuielile, riscam sa reducem considerabil nivelul, aducandu-l din ce in ce mai aproape de competitiile inferioare”, a declarat Binotto.

In 2019, Ferrari a castigat cursele din Belgia, Italia si Singapore, clasandu-se pe locul secund in clasamentul constructorilor, in timp ce Charles Leclerc si Sebatian Vettel au terminat stagiunea pe locurile patru, respectiv cinci, in ierarhia finala a pilotilor. Scuderia Ferrari a mai oferit motoare echipelor Alfa Romeo Racing si Haas F1 Team.