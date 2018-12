Dezvaluirea emotionanta a lui Vettel despre Schumacher! Mesajul germanului pentru fostul pilot si familia sa

Michael Schumacher a intrat in coma dupa un accident la schi petrecut in 2013.

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Sebastian Vettel este al doilea cel mai de succes pilot de Formula 1 din lume, dupa Michael Schumacher.

Vettel a avut numai cuvinte de bine despre cel pe care-l numeste "eroul" lui.

Viata lui Michael Schumacher s-a schimbat dupa accidentul petrecut la schi in Alpii Francezi in decembrie 2013. Pilotul german era in vacanta cu familia.

El primeste acum ingrijire permanenta si putine se stiu despre starea in care se afla in prezent.

"A fost eroul meu. Aveam postere cu el pe pereti. L-am intalnit pe Michael pentru prima data cand aveam sapte ani. Apoi, mai tarziu, am ajuns sa-l cunosc mai bine si a fost mereu alaturi de mine, cu sfaturi si ajutor.

Pentru mine, este cel mai bun pilot din istorie in termeni de talent, abilitati, pasiune si vointa. Va fi intotdeauna considerat cel mai bun pilot din istorie", a spus Vettel intr-un interviu pentru F1 Racing.

Sebastian Vettel a transmis si un mesaj pentru Schumacher, incurandu-l atat pe el, cat si pe cei care se ocupa de ingrijirea sa sa nu cedeze.

"Bineinteles ca ii doresc tot binele din lume si sper ca va continua sa lupte si sa revina intr-o buna zi. Imi lipsesc parerile, staturile si expertiza lui", a incheiat Vettel.