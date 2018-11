"Arata asa cum il stiti, s-a mai ingrasat la fata!" Marturia unui preot care l-a vizitat pe Schumacher

Un preot german care l-a vizitat pe Schumacher la resedinta sa a facut dezvaluiri despre starea fostului pilot de Formula 1

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

Preotul Georg Ganswein (62 de ani) l-a vizitat pe Michael Schumacher in vara anului 2017 si a povestit experienta acum, in publicatia germana Bunte.

Ca o noutate fata de ce se stia, preotul spune ca Schumacher s-a ingrasat si ca simte si apreciaza dragostea cu care este inconjurat.

"Stateam in fata lui, ii tineam ambele maini si ma uitam la el. Fata i-a ramas aceeasi, arata asa cum il stiti, doar ca s-a mai ingrasat putin."

"Simte dragostea celor din jurul lui, care au grija de el, si slava Domnului este tinut departe de ochii curiosilor. O persoana bolnava, in suferinta, asa cum este el, are nevoie de discretie si intelegere. Familia are grija de asta, este foarte protectiva. Este esential ca el sa ii simta aproape."

"Sotia lui este sufletul familiei. Acum, in apropierea Craciunului, ma rog pentru Michael Schumacher si pentru familia lui."

"Craciunul este sarbatoarea nasterii lui Hristos, simbolul dragostei divine", a spus preotul Georg Ganswein.