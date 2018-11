De ce nu se stie nimic OFICIAL despre starea lui Michael Schumacher: "Mi-a spus 'Nu ma mai suna la anul, voi disparea!'" Noi dezvaluiri in cazul teribilului accident din 2013

Cinci ani au trecut de la tragicul accident al lui Michael Schumacher.

Misterul si semnele de intrebare plutesc asupra situatiei fostului pilot de Formula 1.

Fanii vor sa afle noutati despre starea lui Schumacher, insa familia si reprezentantii sai nu au vorbit niciodata despre acest subiect. Informatiile aparute au fost fie neoficiale, fie au fost evazive si nu au oferit multe lamuriri.

In 2016, fosta managera a lui Michael Schumacher, Sabine Kehm, a vorbit despre motivele pentru care nimeni nu dezvaluie informatii despre starea pilotului. Totusi, nici acea declaratie nu a fost facuta publica pana in prezent.

Mirror scrie ca Sabine Kehm a vorbit in cadrul unei intalniri cu presa despre situatia lui Schumacher.

"In general, presa nu a oferit informatii despre viata privata a lui Michael si a Corinnei, sotia lui. Cand era in Elvetia, de exemplu, era clar ca tinea la intimitatea lui. Cand am avut o lunga discutie cu el, mi-a spus: 'Nu trebuie sa ma mai suni anul viitor, o sa dispar'. Cred ca a fost visul lui secret sa poata face asta intr-o buna zi. De asta vreau sa ii respect dorintele si sa nu las nicio informatie sa se scurga", a spus Kehm.