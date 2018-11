"M-a intrebat daca vreau sa fac asta serios!" Mick Schumacher, interviu emotionant despre tatal sau

Mick Schumacher ii calca pe urme tatalui sau.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

La 17 ani, Mick e deja campion european in Formula 3 si e ademenit cu oferte din Formula 1. Fiul legendarului pilot Michael Schumacher, aflat in recuperare dupa accidentul de ski de acum cinci ani, spune ca a invatat multe de la tatal sau.



"Tatal meu m-a intrebat daca vreau sa fac asta profesionist sau doar de distractie, ca si hobby. I-am zis ca in mod sigur vreau sa fac asta profesionist. Mergeam pe circuit atunci cand era inchis si exersam acolo. Am muncit mult ca sa devin mai bun. Aia a fost cea mai frumoasa perioada", povesteste Mick pentru televiziunea RTL.

Tanarul pilot nu e deranjat de comparatiile cu tatal sau. "Eu ma compar mereu cu cei mai buni, nu ma deranjeaza, tatal meu a fost cel mai bun, e si idolul meu. Probabil ca imi este mai usor pentru ca sunt fiul lui Schumacher, dar, in final, esti singur intr-o masina si trebuie sa te descurci", a spus Mick.

Mick Schumacher va concura cel mai probabil anul viitor in Formula 2, antecamera Formulei 1, iar din 2020 are sanse mari sa debuteze in Marele Circ, scire presa germana.