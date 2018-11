OFICIAL! Visul Formula 1 continua pentru fiul lui Michael Schumacher! Unde va concura in 2019

Legenda lui Schumacher continua in Formula 1.

Michael Schumacher are urmas demn in sporturile cu motor. Mick, fiul in varsta de 19 ani al marelui campion, va concura anul viitor in Formula 2, antecamera Formulei 1. Sunt sanse mari ca urmatorul pas sa fie debutul in Formula 1 din 2020, anunta presa germana.

Pana atunci, Mick va concura pentru echipa Prema, echipa care i-a facut campioni pe Pierre Gasly sau Charles Leclerc si i-a trimis mai departe in Formula 1.

Mick Schumacher a castigat titlul european cu Prema in Formula 3 anul acesta. "Sunt incantat sa concurez pentru echipa Prema in 2019 in Formula 2, un pas logic in cariera mea, deoarece vreau sa fiu tot timpul mai bun si sa adun experienta tehnica si de condus", a spus Mick.

"Suntem mandri sa-l primim pe Mick in operatiunea noastra din Formula 2 in 2019. E un pilot extrem de talentat si dedicat, e o placere sa lucrezi alaturi de el", a anuntat Prema pe contul oficial.