"Confirmă că Max este un sportiv fără caracter". Gestul controversat al lui Verstappen, taxat dur de britanici 

La Marele Premiu din Arabia Saudită, cei doi piloți au oferit un spectacol pe cinste. În turul 37, Hamilton l-a atacat pe Verstappen pe linia dreaptă, monoposturile s-au atins în primul viraj şi din nou olandezul a revenit în frunte tăind curba următoare. Lui Max i s-a transmis să-i cedeze poziţia lui Lewis, Verstappen a aşteptat să fie ajuns de Hamilton, a frânat, cele două maşini lovindu-se iar.

Cei doi piloţi au continuat să ruleze şi, în turul 42, Verstappen i-a cedat poziţia rivalului său pentru a o recupera imediat. Olandezul nu a mai avut ce face în turul următor, când septuplul campion mondial a atacat decisiv şi şi-a depăşit clar adversarul. Verstappen s-a ales şi cu o penalizare de cinci secunde pentru ceea ce a făcut în turul 37 şi nu a putut să intre la boxe pentru a schimba pneurile şi câştiga punctul care recompensează cel mai rapid pilot. Acesta i-a revenit tot britanicului.

Contrasting emotions on the podium in Jeddah after @LewisHamilton emerged victorious in a titanic battle with Max Verstappen ????#SaudiArabianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/PmCuFI7Nrt